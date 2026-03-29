鉄道の魅力を失わない車両名古屋鉄道は、国鉄（JR）との競争や車社会に対抗するために、先進的かつ斬新な特急形電車を投入してきた歴史があります。特に1961（昭和36）年登場の7000系電車「パノラマカー」は、「時代を超えた名車」と評されています。【写真】7000系「パノラマカー」の車内を見る国鉄が最初の長距離用電車80系を投入した後の1955（昭和30）年、名鉄は騒音の少ないカルダン駆動方式で転換式クロスシートを備え、