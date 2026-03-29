日々のデスクワークで肩こりや手首の疲れに悩まされている人はいませんか？その悩み、キーボードを変えることで解消されるかもしれません。一般的なオフィスワーカーでも1日5〜6時間以上、プログラマーや執筆業ならば、さらに長い時間触れているキーボードですが、特にこだわらずに既存のモノを使っている人は多いはず。近年、注目されているのがカーブ形状、分離型などを採用した“エルゴノミクスキーボード”。人間工学に基づ