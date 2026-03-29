名古屋プリンスホテル スカイタワーは、「いちご＆和スイーツ・ランチブッフェ −和香−」を3月20日から6月4日まで開催する。モンブランといちご大福を掛け合わせた「いちご大福風ナゴプリ・モンブラン」、名古屋の小倉トーストをイメージした「三河みりん風味のあんバター焼きカステラ〜いちご添え〜」、バナナや三色白玉、柿の種など好みの具材で楽しめる「いちごチョコファウンテン＆あんこフォンデュ」、「いちごときな粉のシ