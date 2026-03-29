「順番待ちでお客様を長時間待たせてしまった」「名前の呼び間違いが大きなクレームに発展してしまった」というトラブルは少なくありません。お客様をスムーズにご案内しようと対応しているのに、なぜか大きな怒りを買ってしまうという歯がゆさを生んでしまいます。もしかしたら、間違っていきなりさらに「お名前は？」と聞いてしまうそのアプローチ自体が、お客様をさらに激怒させているのかもしれません。そこで参考にしたいのが