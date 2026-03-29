日本代表のFW後藤啓介（シント・トロイデン）が、「キリンワールドチャレンジ2026」のスコットランド代表戦を振り返った。28日、日本はアウェイの『ハムデン・パーク』でスコットランドと対戦。森保一監督は主軸の一部選手をベンチに置き、経験の少ない選手を先発起用。後藤も1トップでA代表初先発を果たした。代表初先発となった中で、自身のプレーについて後藤は「プレー自体は悪くなかったと思います」と一定の手応えがあ