国際親善試合が28日に行われ、韓国代表とコートジボワール代表が対戦した。ともにFIFAワールドカップ2026に出場する両国による重要なテストマッチ。韓国はこの一戦でソン・フンミンら一部主力をベンチスタートとし、スタメンにはキム・ミンジェや鹿島アントラーズのキム・テヒョン、ファン・ヒチャンらを起用。FC東京のGKキム・スンギュとサンフレッチェ広島のキム・ジュソンはベンチ入りも出場機会はなかった。拮抗した入り