スコットランド代表は現地時間28日、日本代表に0−1で敗戦した。DFスコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）は、準備してきたプランをうまく実行できなかったと振り返った。イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。スコットランド代表は8分、スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）の至近距離からシュートをはなったものの、この決定機は日本代表のGK鈴木彩艶がファインセーブ。その後、スコット