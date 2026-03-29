何もかもがうまくいっていない。多少マシなことがあったとしても、できないことばかりが頭に浮かんでしまい、現状を変えることができない。「私の人生、このままでいいのか？」――そんなふうに人生を立ち止まりたくなった人におすすめなのが、書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。本書は「世間から見た成功」ではなく「自分にとっての成功」を軸に、人生を心から満足のいくものにする