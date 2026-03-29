舞台は、整った。スコットランド＆イングランドとの２連戦が組まれた森保ジャパンの英国遠征。現地３月28日にはスコットランドと対戦し、伊東純也のゴールで日本は１−０で勝ち切った。次は31日のイングランド戦。会場は“聖地”ウェンブリー・スタジアムだ。イングランドサッカー協会は28日、公式Xを更新。イングランド対日本の一戦で、チケットが完売したことを伝えた。 まさにスコットランドと対戦しているなか