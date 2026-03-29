青山学院大の鈴木は、掛け値なしのドラ1候補だ(C)産経新聞社プロ野球のペナントレースが開幕しました。大勢のファンに見つめられたグラウンド内の戦いと当時に、12球団は水面下で「もう一つの戦い」に臨んでいます。それがドラフト戦線です。【動画】落ち着きぶりが半端じゃない！ドラ1ルーキー竹丸の圧巻ピッチングすでに12球団のスカウトたちは社会人野球のスポニチ東京大会を皮切りに、大学野球のオープン戦、高校野球の