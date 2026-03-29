飽くなき向上心を抱き、今オフも淡々と進化の道を歩んできた才木(C)産経新聞社ハワイでの優勝旅行も不参加。模索し続けた土台作り大きな夢はいったん、胸にしまった。阪神の才木浩人は今季もタテジマのユニホームに袖を通し、先発ローテーションの一角を担う。「見てる人全員が納得できるような数字を残したい」【動画】大谷翔平との真っ向勝負で圧倒！ 阪神・才木の快投シーンをチェック今季にかける言葉に一層の力がこもった