現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート調査」から、2026年1月15日に回答があった東京都在住70歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：70歳男性同居家族構成：本人のみ住居形態：持ち家居住地：東京都リタイア前の雇用形態：不明リタイア前の年収：500万円現在の預貯金：100万円、リスク資産：100万円これまでの年金加入