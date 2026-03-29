民主党の若きスターとして一躍、注目を集めるようになったジェームズ・タラリコ氏。一体、どういった人物なのか（写真：AP/アフロ）独裁者のごとく振る舞うトランプ大統領の暴走を止める救世主、ついに出現？多くの米国民が、そんな期待に胸を膨らませている。救世主とは、11月の連邦上院選にテキサス州から出馬する民主党の新星ジェームズ・タラリコ氏、36歳。その若さやカリスマ性は、今なお高い人気を誇るオバマ元大統領の