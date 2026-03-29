都内でハンコの専門店を営むBunさん（仮名・60代）。 最近、とある工夫で、海外からのお客さまの来店が急増したそうです。 その秘訣は、「会話を大切にする接客」。 Bunさんは昔から英語がペラペラだったわけではありません。 40年間遠ざかっていた英語を57歳から学びなおし、海外の方への接客を臆せずに行った結果、お客さまの満足度のみならず、その集客数にも影響があったといいます。 Bunさん 都内でハンコの