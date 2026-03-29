「英語を学びなおしたい」と思っても、忙しい毎日の中で続けるのは簡単ではありません。 机に向かう時間が取れず、気づけば中断してしまった──そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、英語の学びなおしで仕事でも成果を得られたという、都内でハンコの専門店を営むBunさん（仮名・60代）を訪ねました。 英語から40年ほど離れていたというBunさんが、NHKラジオ講座を聞き始めたのは57歳の