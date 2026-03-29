北朝鮮で今春、高級中学校（日本の高校に相当）の卒業生の大半が軍への「初募（入隊）」対象に分類され、子どもを持つ親の間で不安が広がっている。平安南道のデイリーNK現地消息筋が27日までに伝えた。それによると、同道价川市郊外の労働者区にあるある学校では、各学年1クラス程度の小規模校ながら、今年卒業予定の3年生36人のうち30人が入隊対象名簿に掲載された。卒業生の約8割に当たり、例年に比べて高い水準だという。北朝