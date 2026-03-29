◆国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日、スコットランド・グラスゴー）日本は後半３９分にＭＦ伊東純也が決勝点を挙げ、Ｗ杯に出場するスコットランドに１―０で勝利した。サブ組中心で挑んだ前半も試合を支配し、主力選手を相次いで投入した後半に試合を決めた。＊＊＊所属クラブでのパフォーマンスが評価されて代表に選出されながら、なかなか代表戦の舞台で本領発揮ができなかった選手たちが結果を残し