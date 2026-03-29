ニュースだけじゃ伝わらない米女子ツアー選手たちの魅力を毎月、現地からレポートします！ 努力とサポートで実現した遅咲きの覚醒 開花の時期は人それぞれだ。サラ・シュメルツェル（31歳）は、昨年開花した。トップ10入り７回、ＣＭＥポイントランキング35位と自己最高位を更新。「以前は『長時間、練習をした』ということに、満足していました」とシュメルツェルは振り返った。だが、どれだけ練習して