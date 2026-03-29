TBS系「いくらかわかる金？」（後8・54）が28日に放送され、VTRに登場した大相撲の力士たちの焼き肉店での豪快な注文の仕方にスタジオがどよめいた。今回は、お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太が“親方”に扮し、現役力士を引き連れて飲み屋街をハシゴする「爆食」企画の第2弾が放送された。舞台となったのは茨城県水戸市の「宮下銀座商店街」。関の“弟子”として登場したのは、小結・熱海富士と十両・尊富士の二人