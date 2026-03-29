景気回復を反映して地価が堅調に上昇し、大都市では住宅価格が高止まりしている。一方で建設費高騰の影響が全国に及んでおり、先行きに警戒が必要な局面だ。国土交通省が発表した1月1日時点の公示地価は、全用途の全国平均伸び率が前年比2・8％となり、バブル経済崩壊後で最大となった。特に住宅需要が旺盛な東京圏と大阪圏で高い伸びを示している。新型コロナウイルス禍以降、地価回復をけん引してきた福岡市は上昇率が鈍化