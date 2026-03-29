◆ソフトバンク6―4日本ハム（28日、みずほペイペイドーム）一振りで試合をひっくり返せるのが近藤だ。2点を追う五回2死満塁。日本ハム達の直球を、右中間へはじき返した。一塁走者の周東が逆転のホームを踏むと、二塁上で拳を高々と突き上げた。日本ハムに開幕連勝を果たし、お立ち台に上がると「最高に気持ちいい」と喜びを爆発させた。三回まで達から一人の走者も出せない苦しい展開だった。近藤も「手ごわい相手になって