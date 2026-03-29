長崎県や島原半島3市、関係機関でつくる雲仙岳火山防災協議会は27日、南島原市内で本年度の会合を開いた。雲仙・普賢岳の溶岩ドーム（平成新山）周辺の警戒区域について、設定権者である島原、雲仙、南島原3市の代表が「区域の変更を行わずに継続する必要がある」とそれぞれ述べ、来年3月末まで1年間延長することを確認した。半島内の地質や景観の保全活用を図る島原半島ジオパーク協議会（会長・古川隆三郎島原市長）から防災