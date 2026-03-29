長崎市は28日、市内の20代女性がはしかに感染したと発表した。県内ではしか患者が確認されたのは2012年以来、14年ぶり。市によると、女性は21日に発熱し、27日に診断された。病院やアルバイト先に足を運んだという。はしかは発熱、せきといった風邪に似た症状の後に赤い発疹が出るのが特徴。感染力が強く空気感染するため、担当者は「受診の際は事前に病院に連絡し、公共交通機関の利用を控えてほしい」と呼びかける。（一