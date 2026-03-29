ラグビーのリーグワン1部、三菱重工相模原ダイナボアーズ（相模原）が4月4日、長崎市のベネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場で静岡ブルーレヴズ（静岡）と対戦する。昨年に連携協定を結んだ長崎市が第2のホーム「セカンダリーホストエリア」となった相模原にとって、今年唯一の同市での公式戦。特別ジャージーで臨む一戦の観戦を呼びかけている。相模原は母体の三菱重工が長崎市創業の縁で、2024年から年1回、公式戦を