パセリの生産量が県内最多の佐賀市富士町で20日、パセリをふんだんに使った菓子などを提供する1日限定のカフェ企画「みどり祭り」が開かれた。参加者は料理によって変わるパセリの味わいを楽しんだ。富士まちづくり協議会と唐津南高（唐津市）が2023年に始め、今年で4回目。料理の彩りに添え、食後に捨てられることが多いパセリのさまざまな活用方法を提案している。この日は、会場の「SAGAFURUYUCAMP」で、地元住民らが