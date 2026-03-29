自民党県連は28日、常任総務会を開き、長崎県知事選を巡る県議8人への処分発表に対し、「処分の対象とはならない」とした党本部の見解について、対応を執行部と県選出の国会議員に一任することを決めた。会合後、執行部は見解を受け入れ、処分を「無効」とする考えを示した。近く国会議員と協議した上で党本部に報告する。県連による処分を巡っては、鈴木俊一幹事長ら党幹部が27日、県連会長の加藤竜祥衆院議員ら国会議員4人と