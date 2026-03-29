佐賀県基山町と福岡県筑紫野市にまたがる基山（きざん）（404メートル）に自生する絶滅危惧種「オキナグサ」を守るため、基山町と保護団体「きざんオキナグサ保存会」は、飲料メーカー「伊藤園」（東京）、同社の飲料品を受託生産する「TOYOPACKKIYAMA」（基山町）と生物多様性の保護に関する連携協定を締結した。オキナグサはキンポウゲ科の多年草で、環境省レッドリストの絶滅危惧2類に指定されている。春に赤紫色の花を