全国高校選抜ラグビー大会は28日、埼玉・熊谷ラグビー場で準々決勝があり、東福岡や佐賀工などが29日の準決勝に駒を進めた。東福岡は大分東明との九州対決を57−28で制し、2大会連続で4強入り。佐賀工は国学院栃木に33−24で競り勝ち、4大会ぶりにベスト4入りを果たした。準決勝は連覇を狙う桐蔭学園（神奈川）が佐賀工と対戦。東福岡は東海大大阪仰星と戦う。