高校バスケットボール界で男女ともに「激戦区」として知られる福岡。女子の福岡大若葉は昨年12月の全国高校選手権（ウインターカップ）に出場できなかったが、年代の枠を超えて日本一を懸ける皇后杯全日本選手権ファイナルラウンド（R）に出場し、大学チームを破るなど足跡を残した。主将を務めた元U−18（18歳以下）日本代表の太田妃優は関西学院大に進学するなど、主力を担った3年生は新たなステージへ旅立つ。苦い経験が成