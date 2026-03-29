初の開幕ローテーション入りを果たした先発の松本晴が、粘り強い投球で今季初勝利を飾った。二回に野村、四回にはカストロにそれぞれソロ本塁打を被弾。さらに初回から五回までは毎回走者を背負う投球となったが、要所を締め6回2失点にまとめた。今季初登板でチームを開幕2連勝に導き「自分の選択を信じて投げ切ることができた」と手応えを口にした。