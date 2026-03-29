【ワシントン＝中根圭一、ニューヨーク＝山本貴徳】米国のトランプ政権に抗議する「ＮＯＫＩＮＧＳ（王様はいらない）」と称する大規模なデモが２８日、全米各地で一斉に行われた。首都ワシントンでは、大勢の参加者が郊外のアーリントン国立墓地からリンカーン記念堂に向かって行進した。移民・関税執行局（ＩＣＥ）による不法移民対策やイラン攻撃に反対する声が上がり、王冠をかぶったトランプ大統領や閣僚らの顔を模した