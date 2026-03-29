「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）昨年のＮＨＫマイルＣに続くＧ１・２勝目を狙うパンジャタワーは栗東坂路で最終調整。橋口師は「リラックスして、バランス良く走れていた。思い通りに仕上がった」と万全の態勢を強調する。最内の１番枠だが、「今の中京は内が絶対にいい。あとはさばけるかどうか」と力を込めた。