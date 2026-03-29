【モデルプレス＝2026/03/29】俳優の志尊淳が民放GP帯ドラマ初単独主演を務める、4月12日スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の囲み取材がこのほど行われ、志尊をはじめ、ヒロインの仁村紗和、共演の京本大我（SixTONES）、長濱ねるが出席。撮影現場の雰囲気やキャスト同士の関係性、韓国ロケの裏話、差し入れエピソードなど、作品の舞台裏を語った。【写真】志尊淳、肉