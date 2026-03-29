【モデルプレス＝2026/03/29】女優の篠原涼子が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」の最終回が、3月29日よる11時より放送される。最終回の放送を前に、主演・篠原をはじめ、ジェシー（SixTONES）、藤木直人のメインキャスト3人がオールアップを迎えた。【写真】STARTO人気アイドル、肉体美披露◆篠原涼子ら「パンチドランク・ウーマン」クランクアップ本作は真面目で勤勉に生