放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。3月22日（日）の放送は、ヴァイオリニストの鷲見恵理子さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、鷲見恵理子さん、宇賀なつみ◆初めてヴァイオリンを触ったのは生後7日目今回は、ヴァイオリニストの鷲見恵理子さんがスタジオ