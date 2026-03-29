「君子蘭賞」（２８日、阪神）２番人気のアンジュドジョワ（牝３歳、栗東・福永）が力強く駆け抜け、デビュー２連勝を飾った。スタートこそひと息だったが、二の脚ですぐにリカバリーして好位置を確保。直線では冷静に内を選択し、アッという間に抜け出す完勝劇だった。新コンビだった岩田望は「すごくレースが上手な子で、いい形で競馬ができました。道中は少しかみましたけど、最後はしっかり反応してくれた。今後が楽しみ