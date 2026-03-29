◆ファーム・リーグ日本ハム１０―１巨人（２８日・鎌スタ）巨人の井上温大投手（２４）が２８日、ファーム・リーグ・日本ハム戦（鎌ケ谷）に先発して６回７安打無失点、１１奪三振の好投を披露。「何とか粘り強く６回まで投げ切ることができて、０点で抑えられて良かった」と振り返った。１軍を想定して投げ抜いた。バッテリーを組んだ甲斐から「ここで抑えることよりも、１軍を見据えて抑えることが大事」と助言を受けた。