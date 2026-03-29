◆サッカー国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。＊＊＊ＧＫ鈴木彩艶が好セーブを連発し、無失点勝利に導いた。最初のハイライトは前半８分。左サイドを破られてＭＦマッギンにクロスを上げられると、エリア内の正面で、フリーになっていたＭＦマクトミネイが左足でシュート。至近距離か