◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのディラン・シース投手（３０）は６回途中１失点、１２奪三振と好投したが、自身の今季初白星はつかめなかった。アスレッチクス戦に先発すると、序盤から奪三振ショー。１５０キロ台中盤の直球を軸に打者全員から三振を奪う快投を見せたが、１点リードの６回１死二塁で左前適時打を浴びて同点に追いつかれた。