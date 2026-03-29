日米首脳会談後、同席していた茂木敏充外相（70）は、「憲法9条を守り、米国との関係も良好に保てたから上出来だろう」と語ったという。確かに高市早苗首相（65）の訪米は、事前の懸念などなかったかのような結末を迎えた。それでも酷評せずにはいられない「朝日新聞」と「野党」には、うんざりという声が聞こえてくる。＊＊＊【実際の写真】“ガッツポーズで絶叫”だけじゃない！ホワイトハウスが公開した「高市首相」の姿