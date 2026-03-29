「伏竜Ｓ」（２８日、中山）無傷２連勝中のダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添）が３番手からの横綱相撲で３馬身半突き抜け、デビューからの連勝を「３」に伸ばした。西村淳は「本当にいい馬です。その言葉しかありません」。この勝利でケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日・米チャーチルダウンズ）への出走権を得る可能性が生まれたが、池添師は「輸送、小回りと課題を克服した。特に輸送が全く問題なかったのは収穫。状