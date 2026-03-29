「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）昨秋のスプリンターズＳ覇者ウインカーネリアンは午前１０時５１分に中京に到着した。「馬運車でもおとなしく、カイバも食べていました。順調に輸送できました」と椎名厩務員。このレースへの参戦は４着に入った２４年以来、２年ぶり。「良馬場でやれそうなのはいいですね」と歓迎した。