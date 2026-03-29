「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）高松宮記念３年連続２着で悲願のＧ１初Ｖを狙うナムラクレア。長谷川浩大調教師に直前の状態を直撃した。◇◇−土曜朝の様子は。「フラットワークから坂路１本。精神的に穏やかで、変わりなく来ている」−今回がいよいよラストラン。「３、４歳の時は硬さが出たりしたけど、年齢を重ねてコンディションが整うようになった。彼女の柔らかさや、しなやかさが維持できるよう