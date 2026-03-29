◇国際親善試合 日本1―0スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）サッカー元日本代表MF中村俊輔氏（47）が英グラスゴーで行われた日本代表VSスコットランド代表のU―NEXTでの試合中継で現地解説を務め、古巣セルティックから熱烈な歓迎を受けたことを報告。スコットランド代表DFキーラン・ティアニー（28）とも18年ぶりの再会を果たしたことを明かした。中村氏はセルティック退団から今回が2度目のスコットランド訪