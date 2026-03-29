「毎日杯・Ｇ３」（２８日、阪神）出世レースを見事に勝ち切った。１番人気のアルトラムスが重賞タイトルをゲット。課題のゲートを決めて中団で折り合うと、直線は狭い馬の間を縫って差し切った。２着馬とは３／４馬身差。ただ最後は流す余裕もあり、着差以上の強さだった。入線後、左の拳を握って喜びをかみしめた岩田望は「初めて狭い所で競馬をしましたし、何とか脚を使ってくれ、と追いだしたら、すごくいい反応をしてく