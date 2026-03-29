3月最後の日曜日となるきょう29日（日）は、広い範囲で日ざしが届きます。最高気温は20℃超えが続出してお花見日和ですが、午後は局地的に雨や雷雨となりそうです。また、週明けあす30日（月）〜あさって31日（火）は西・東日本で警報級の大雨となるおそれがあります。■お花見は午前中がオススメきょう29日（日）は、午前中はさくらがよく映える青空が広がる見込みです。ただ、昼過ぎ以降は四国から関東付近で雨雲が湧き、局地的