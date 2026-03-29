◇パ・リーグ楽天0−6オリックス（2026年3月28日京セラD）楽天は16安打10得点の前夜の大勝がうそのように打線が沈黙し、九里の前に散発4安打で零敗を喫した。2回無死一塁で三ゴロ併殺打など、3打数無安打の浅村は「いろんな球種があって絞りづらかった」。三木監督は「対策はしていたけど、ピシャリとやられた。1勝1敗、明日頑張ります」と語った。29日はドラフト1位の藤原が先発でデビュー。最速156キロ右腕は「楽し