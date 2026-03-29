【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【映像】6人連携→伊東純也の「神速ツータッチ弾」日本代表のMF伊東純也が決めた決勝点に列島が湧き立った。右から左へ展開し、6人が絡む鮮やかな連携から最後は背番号14が仕留めると、ファンも大盛り上がりだ。サッカー日本代表は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表と敵地ハムデン・