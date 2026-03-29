「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）金曜に中京へ移動済みのサトノレーヴは土曜朝、厩舎周りの引き運動をこなした。「中京も２回目なので環境の変化にも戸惑っていませんね」と斉藤助手。Ｇ１初制覇から１年が経過したが、「完成に近づいていると感じますが、まだ伸びしろはありそうです」と充実ぶりに目を細めた。