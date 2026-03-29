■GI・高松宮記念（29日、中京競馬場芝1200ｍ）【写真を見る】【競馬・高松宮記念】東大卒・篠原梨菜アナウンサーがデータで予想 ！本命はパンジャタワー東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサーが、GI・高松宮記念をデータをもとにズバリ予想。高松宮記念から春のGIシーズンが本格的にスタートする。スピード自慢が集まる1200m戦に、史上2頭目の連覇を目指すサトノレーヴや、3年連続2着で今回がラストランとなるナムラクレア